Ein Wohnprojekt für Senioren will der Awo-Bezirksverband Pfalz am Standort der alten Schule in der Hauptstraße 140 in Hochspeyer verwirklichen. Dort soll ein Neubau entstehen. Geplant sind 27 barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen sowie Gemeinschaftsräume.

Das leerstehende, zusehends verfallende alte Schulhaus werde abgerissen, der Hang werde wieder gesichert, teilt der Awo-Bezirksverband Pfalz mit. „Für ältere Menschen gibt es in Hochspeyer direkt am Ort derzeit keine stationären Wohn- und Pflegeangebote.“ Diese Lücke wolle der Awo-Bezirksverband Pfalz füllen, beauftragt ist das Architekturbüro „plannQuadrat“. Baubeginn ist im Herbst. Interessenten können sich bereits vormerken lassen.

Fassade soll an Umgebung angepasst werden

Die Wohnungen werden in zwei getrennten Baukörpern untergebracht, um ein zu massives Gebäude zu vermeiden. Dazwischen soll ein Verbindungselement liegen, in dem sich die Gemeinschaftsräume befinden. Geplant sind zwei Obergeschosse und ein zurückgesetztes Staffelgeschoss. Die Traufhöhe werde an die Umgebung angepasst, auch die Fassade soll so gestaltet werden, dass sie sich gut in die bestehende Bebauung einfügt.

Die Denkmalschutzbehörde sei beteiligt, obwohl das alte Gebäude, das bis zum Neubau der Münchhofgrundschule in den 60er Jahren als Volks- und Grundschule diente, selbst nicht als schützenswert gilt, informiert Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU). „Ein anderes Haus in der Umgebung steht unter Denkmalschutz, und der Neubau wird in seiner Fassade auch alte Elemente aufgreifen, damit es passt“, so der Ortschef. Der Gemeinderat sei froh, dass der jahrelange Leerstand des alten Schulhauses nun ein Ende finde und für das Grundstück eine gute Lösung gefunden worden sei.

Das alte Gebäude, in dem zuletzt die Gemeindebücherei untergebracht war und das von verschiedenen Vereinen genutzt wurde, zu sanieren, wäre zu teuer geworden. Probleme macht laut Jonas zudem eine alte große Mauer im rückwärtigen Teil des Geländes, die einsturzgefährdet ist.

Neues Betreuungsmodell für ältere Menschen

In den vergangenen Jahren hätten immer wieder Investoren Interesse an dem Grundstück gezeigt. Jetzt sei man froh, mit der Awo einen verlässlichen Partner gefunden zu haben. „Das Konzept der Awo bietet uns hier im Ortskern die Möglichkeit, dass sich Jung und Alt treffen können“, sagt Jonas. Denn in Hochspeyer will die Awo eines ihrer neuen Betreuungsmodelle für ältere Menschen umsetzen: „Im Alter daheimzubleiben oder zumindest im Heimatort, das ist vielen Menschen wichtig. Auch Angehörige wünschen sich das, das hören wir oft“, teilt die Awo mit. Aber kleinere Orte bräuchten oft keine großen Einrichtungen und könnten diese auch nicht tragen. „Deswegen schaffen wir neue Konzepte und Wohnformen.“ Dafür verwende die Awo nicht den gängigen Begriff des Betreuten Wohnens, sondern die Bezeichnung „Service-Wohnen“. Die Betreuung werde ganz individuell und abgestuft gestaltet.

Der Bezirksverband mit über 1000 Beschäftigten betreibt in der Pfalz bereits sieben Seniorenhäuser, drei Einrichtungen für Betreutes Wohnen, eine Senioren-Wohngemeinschaft, sieben Sozialstationen und zwei Einrichtungen der Tagespflege.