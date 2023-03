Einen ausgeglichenen Haushaltsplan konnte der Ortsgemeinderat Erzenhausen in seiner jüngsten Sitzung verabschieden.

Die wesentlichen Erträge sind die Steuern mit 804.700 Euro, Zuwendungen allgemeine Umlagen mit 171.233 Euro, Leistungsentgelte und Kostenerstattungen mit 131.047 Euro, und sonstige Erträge mit 28.670 Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Personalkosten (37.729 Euro), für Sach- und Dienstleistungen (119.392 Euro), für Abschreibungen (159.475 Euro), für Umlagen an Kreis, Verbandsgemeinde und Kindergartenzweckverband (800.235 Euro) sowie sonstige Aufwendungen (15.910 Euro). An Investitionen sind 2023 knapp über 200.000 Euro geplant. Für den Ankauf von Bauerwartungsland sind 170.000 Euro eingeplant. 13.000 Euro sind für die Sanierung des Glockenturms auf dem Friedhof und neue Urnenrasengräber eingestellt. Der Erwerb von Spielgeräten schlägt mit 7500 Euro zu Buche.

Ortsbürgermeister Klaus Urschel erläuterte, dass sich der kommunale Finanzausgleich für Erzenhausen positiv auswirke. Man habe einen ausgeglichenen Haushalt und eine freie Finanzspitze. Für die Zukunft würden positive Zahlen prognostiziert. In den vergangenen Jahre sei es außerdem so gewesen, dass der Jahresabschluss immer positiver ausfiel als geplant. Urschel betonte, dass durch die Baumaßnahme an der Kindertagesstätte in Schwedelbach durch den Kindergartenzweckverband Kosten auf die Gemeinde zukommen. Erzenhausen ist neben Kollweiler und Schwedelbach Mitglied des Zweckverbands.