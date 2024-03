Auf dem höchsten Punkt der Sickinger Höhe werden an Ostersamstag wieder lodernde Flammen den nächtlichen Himmel erhellen: Das Osterfeuer am Gipfelkreuz auf dem Bännjer Hausberg erlebt seine dritte Auflage. Die Enzian- und Heimatfreunde Bann werden das aufgeschichtete Holz um 19 Uhr entzünden, teilt Richard Roschel mit. Auf vielfachen Wunsch von Familien werde das Osterfeuer früher entfacht, damit auch Kinder sich länger daran erfreuen könnten. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, an alten Traditionen wie dem Osterfeuer festzuhalten und das Brauchtum auch an die Jugend weiterzugeben, sonst wäre es in nur wenigen Jahren völlig vergessen“, findet Roschel. Gesellig geht es ab 17 Uhr auf dem Plateau des Großen Hausberges zu. „Wir würden uns über regen Besuch freuen.“ Die Veranstaltung auf dem freien Bergfeld ist allerdings witterungsabhängig. „Bei starkem Wind wie etwa am vergangenen Wochenende hält man es da oben nicht lange aus.“ Auch für Ostern kündigen einige Wetterprognosen wieder stärkeren Wind an. „Wir müssen das Wetter also im Auge behalten“, sagt Roschel. „Aber Stand heute findet die Veranstaltung statt.“