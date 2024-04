Das Büro Jagsch Architekten in Kaiserslautern hat dem Gemeinderat Hütschenhausen in seiner jüngsten Sitzung zwei Varianten eines barrierefreien Ausbaus des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) Katzenbach vorgestellt. Aufzug oder Rampe war dabei die Frage.

Eine Variante sieht vor, eine rund 30 Meter lange Rampe an der Ostseite des Hauses zu installieren, über die mobilitätseingeschränkte Personen Gebäude erreichen können. Möglichkeit zwei: Der barrierefreie Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus wird an der Westseite des Gebäudes durch die Installation eines Aufzugs realisiert. Dieser müsste in einem neu zu errichtenden, kleinen Nebengebäude untergebracht werden.

Da bei der Variante „Rampe an der Ostseite des Hauses“, zu viel Veranstaltungsfläche im Freien verloren ginge und die Ratsmitglieder Bedenken hatten, die Ansicht des denkmalgeschützten Hauses könnte durch eine 30 Meter lange Rampe nachteilig beeinflusst werden, entschied sich das Gremium einstimmig für die Variante „Aufzug an der Westseite“. Auf Grundlage dieser Entscheidung soll das Büro Jagsch nun die weitere Planung zur Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses angehen.