Sie wurde durch zwei Bücher in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt. Hannah Lothrop, eine Psychologin und Therapeutin, wandte sich darin in besonderer Weise an Mütter und Eltern. Dabei ging es ihr vor allem um den frühen ersten Kontakt von Mutter und Kind sowie um die Begleitung von trauernden Eltern, deren Baby tot geboren wurde. Ihre beiden ratgebenden Sachbücher erreichten zahlreiche Auflagen.

Hannah Lothrop wurde am 18. November 1945 in Otterberg geboren. Auf ihrem beruflichen Weg wurde sie von der Therapeutin Ilse Middendorf geprägt, die eine besondere Methode zum erfahrbaren