Es ist ein Dauerärgernis für Anwohner und Verkehrsteilnehmer: Schon seit Jahren befindet sich die Otterstraße in Otterbach in einem schlechten Zustand. Nun sieht es so aus, als ob sich tatsächlich etwas daran ändern könnte. Doch nicht nur die Verbesserung dieser Strecke hat sich der Landesbetrieb Mobilität für dieses Jahr vorgenommen.

Die Liste der Projekte ist lang, die der Landesbetrieb Mobilität (LBM) 2024 neu angehen oder weiterführen und zu einem guten Ende bringen will. Besondere Schwerpunkte gibt