Die Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau wird ab Dienstag, 2. April, umfassend saniert. Das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten an den Zu- und Abfahrten zur A6 sollen bis 15. Mai beendet sein.

Die Baumaßnahme beginnt auf der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern. Während der Bauzeit muss dort die Auf- und Abfahrt für rund vier Wochen voll gesperrt werden. Die Umleitung führt den Verkehr auf der A6 über das benachbarte Autobahnkreuz Landstuhl-West zurück zur Anschlussstelle. „Auf der Autobahn werden aus Gründen der Arbeitssicherheit beide Fahrspuren verengt“, teilt die Autobahn GmbH weiter mit. Während der Fräs- und Asphaltarbeiten werde der Verkehr auf der Landesstraße 358 zwischen Bruchmühlbach und Miesau an vier Tagen halbseitig an der Baustelle vorbei geführt und per Ampel geregelt. Für Radfahrer und Fußgänger sei ebenfalls eine Umleitung ausgewiesen.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern nehmen sich die Baufirmen die Gegenrichtung vor. Laut Autobahn GmbH investiert der Bund 750.000 Euro in die Sanierung der Anschlussstellen.