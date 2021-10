Zu zwei Bränden, bei denen keine Personen zu Schaden kamen, kam es nach RHEINPFALZ-Informationen am frühen Sonntagabend in Neuburg in der Dammstraße. Zunächst geriet eine Scheune in Vollbrand, den die Feuerwehr löschte. Kurz darauf brannte es nicht weit entfernt an einem Haus. Hier soll nur geringer Schaden entstanden sein. Die Polizei kündigte an, in Kürze genauer informieren zu wollen.