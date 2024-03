Ein Original ist tot: Otto Klein ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Freundlich, hilfsbereit, stets gut aufgelegt, oft vom Traktor grüßend – so kannten die Bürger ihren „Ottl“, der eine Frohnatur, ein Westheimer Urgewächs, war.

Fast sein halbes Leben lang war Klein in der Feuerwehr Westheim aktiv, der er von 1981 bis 1995 als Wehrführer vorstand. Auch die örtliche Jugendfeuerwehr verdankt ihm ihre Existenz. Zwei Jahre lang fungierte Klein als stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Auszeichnungen wie das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber und das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes zeugen von Kleins großem Engagement. Die örtliche Feuerwehr hatte ihn zudem zum Ehrenwehrführer und der Feuerwehrverein St. Florian, den er mitgegründet hatte, zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Der Westheimer, der einst bei der Stadt Germersheim beschäftigt war und in jungen Jahren Handball gespielt hatte, saß auch für die FWG im Gemeinderat.

Besonders schlug sein Herz allerdings für die Oldtimerfreunde, die er ebenfalls mit aus der Taufe gehoben hatte. Der weit über Westheims Ortsgrenzen hinaus bekannte „Oldtimer-Präsident“ war auch Initiator, Ideengeber und Motor der Oldtimerparade, die seit 1998 die Kerwe bereichert.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Samstag, 23. März, 14 Uhr, auf dem Westheimer Friedhof statt. Auch nach seinem Tod wird das Westheimer Unikat sicher vielen in lebendiger Erinnerung bleiben. nti