Das Verkehrsforum Südpfalz begrüßt die Ankündigung des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV), zum Winterfahrplan 2023 die Linie S3 der Rhein-Neckar-S-Bahn stündlich ab Germersheim über Wörth bis Karlsruhe Hauptbahnhof durchzubinden. Zusammen mit der weiterhin verkehrenden Linie S51 der Karlsruher Stadtbahn soll so der lange geforderte Halbstundentakt endlich Realität werden. Die bislang verkehrenden Stadtbahnzüge der Linie 52 sollen erhalten bleiben und in einem anderen Zeitfenster verkehren, was zur weiteren Verstärkung des Schienenverkehrs auf der Strecke beiträgt und weitere Anschlüsse in Germersheim und Karlsruhe ermöglicht. Letztlich werde damit ein Verkehrskonzept verwirklicht, so die Stellungnahme des Verkehrsforums, das von Forum-Mitglied Herbert Jäger vor Jahren konzipiert und als Jäger’sches Modell allgemein bekanntgeworden sei. BI-Sprecher Hans-Jürgen Burckhardt: „Leider ist dem Verfasser dieser Erfolg zu Lebzeiten nicht mehr gegönnt. Uns allen ist bewusst, dass nur durch ein gemeinsames Engagement vieler Akteure aus Politik, Verwaltung und weiteren Organisationen dieses Ergebnis erreicht werden konnte.“