In ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Lingenfeld ist am Dienstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter zwischen 14 und 23 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.