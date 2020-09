Die Anzahl der Personen, die im Landkreis Germersheim positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, hat sich verdoppelt. Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch 43 Menschen mit einer nachgewiesenen Infektion gemeldet (Stand: 12.30 Uhr). Darunter sind seit Dienstag 22 Neuinfektionen.

Der hohe Anstieg der Fallzahlen sei insbesondere auf die Infektionskette innerhalb einer Firma zurückzuführen, teilte die Kreisverwaltung weiter mit. „Alle Mitarbeiter sind bereits seit Bekanntwerden des ersten positiven Falls in Quarantäne“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Gesundheitsamt habe in guter Kooperation mit der Firma alle notwendigen und möglichen Maßnahmen veranlasst. Einen Bezug zur weiteren Bevölkerung gebe es nicht, daher gebe es mit Blick auf den Datenschutz auch keine weiteren Informationen zur Firma, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage.

Die Gesamtzahl positiv getesteter Menschen im Landkreis seit Beginn der Pandemie klettert damit auf 332. Sechs Menschen sind an Folgen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, 283 gelten als wieder gesund