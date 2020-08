Erneut meldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim einen neuen Corona-Patienten. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis 208 Menschen am Virus infiziert. Aktuell gibt es im Kreis neun positiv getestete Einwohner. 193 Infizierte sind wieder gesund und sechs Menschen bisher an den Folgen des Virus oder an der Kombination mit Vorerkrankungen gestorben.