Anlässlich der „Woche der Militärmusik“ präsentieren sich von Montag, 13. Mai bis Donnerstag, 16. Mai das Luftwaffenmusikkorps Münster, das Heeresmusikkorps Koblenz sowie das Marinemusikkorps Kiel mit Militär- und Unterhaltungsmusik. Die Auftaktveranstaltung findet mit einem Sternmarsch der drei Musikkorps zum Paradeplatz in Germersheim sowie einem Platzkonzert am Montag, 13. Mai, um 18 Uhr statt.

Als lebendige Garnisonsstadt mit einer tiefen Verbundenheit zum hiesigen Standort der Bundeswehr drücke sich gerade hier die von alters her enge Verbundenheit zwischen dem militärischen und zivilen Leben der Stadt aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Germersheim.

Bereits 2017 habe es die ersten Überlegungen zur möglichen „Woche der Militärmusik“ in Germersheim gegeben. In Folge sei eine rege Korrespondenz zwischen der Stadtspitze und dem Zentrum für Militärmusik der Bundeswehr in Bonn entstanden, so die Stadt. Schließlich erhielt Germersheim die Zusage zur Durchführung der „Woche der Militärmusik“ für 2020. Auf Initiative des Germersheimer Bürgermeisters Marcus Schaile konnten die Städte Speyer und Philippsburg als weitere Austragungspartner dazugewonnen werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Zusage seitens der Bundeswehr zunächst zurückgestellt werden.

Nach der Eröffnung findet in Germersheim am Dienstag, 14. Mai um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Münster in der Stadthalle statt. Der Erlös dieses Abends wird einer in Germersheim ansässigen sozialen Organisation zufließen. Am Mittwochvormittag findet ein Konzert mit dem Heeresmusikkorps Koblenz für die Germersheimer Schulen statt.

Parallel zu den in Germersheim stattfindenden Veranstaltungen gibt es Konzerte in Speyer und Philippsburg. Die Abschlussveranstaltung mit dem Heeresmusikkorps Koblenz und dem Marinemusikkorps Kiel ist am Donnerstag, 16. Mai um 19.30 Uhr in der Stadthalle Speyer geplant.

Der Kartenvorverkauf zu allen Veranstaltungen findet sich auf dem Online-Ticketportal www.reservix.de, hat aber auch in den jeweiligen Tourist-Informationen der beteiligten Städte bereits begonnen.