Anlässlich der „Woche der Militärmusik“ präsentieren sich von Montag, 13. Mai, bis Donnerstag, 16. Mai, das Luftwaffenmusikkorps Münster, das Heeresmusikkorps Koblenz sowie das Marinemusikkorps Kiel in unterschiedlichster Art und Weise mit Militär- und Unterhaltungsmusik der Spitzenklasse. Die Auftaktveranstaltung findet mit einem gemeinsamen Sternmarsch der drei beteiligten Musikkorps zum Paradeplatz in Germersheim sowie einem anschließenden Platzkonzert am Montag, 13. Mai, um 18 Uhr statt.