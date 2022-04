Ein Lokführer eines Güterzuges bemerkte in der Nacht zum Donnerstag im Bereich zwischen Jockgrim und Rheinzabern einen Zusammenstoß und stoppte seinen Zug mit einer Notbremsung. Da er Blut am Zug entdeckte, setzte er einen Notruf ab. Darüber informierte die Feuerwehr Wörth, die gemeinsam mit den Feuerwehren aus Rheinzabern und Jockgrim, dem Rettungsdienst vom DRK Jockgrim sowie der Bundes- und Landespolizei zum Einsatzort alarmiert wurde. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, ein Notfallmanager der Bahn gerufen. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr wurde am Ende des Güterzuges ein tödlich verletztes Wildschwein gefunden.