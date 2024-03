Wenn künftig Straßen, Gehwege oder die Straßenbeleuchtungsanlage ausgebaut werden, dann zahlen alle Grundstückseigentümer diese im Wege der „Wiederkehrenden Beiträge“. Damit kommt die Ortsgemeinde einer gesetzlichen Verpflichtung nach.

Schon vor sieben Jahren hatte man einen entsprechenden Grundsatzbeschluss zu den „wiederkehrenden Beiträgen“ (WKB) gefasst, der jetzt in Form einer Satzung konkretisiert wurde. Nach Diskussionen im Ortsgemeinderat und einer Einwohnerversammlung mit emotionalen Diskussionsbeiträgen betroffener Eigentümer vor allem aus dem Bereich der Hauptstraße ging die Satzung jetzt bei der Sitzung des Ortsgemeinderates am doch geräuschlos über die Bühne. Sie wurde einstimmig, bei einer Stimmenthaltung, beschlossen.

Die Satzung sieht zwei Abrechnungseinheiten vor, eine für den Dorfbereich selbst und eine für die Annexe Welschhof. Bei künftigen Ausbaumaßnahmen übernimmt die Ortsgemeinde jeweils einen Anteil von 38 Prozent. Der Rest wird auf alle Grundstückseigentümer verteilt. Erstmals allerdings nach Ablauf bestimmter Fristen. Nach 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlagen, nach 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn und nach 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges. Die Berechnung der Grundstücksflächen, die der Zahlung der WKB zugrunde gelegt werden, erfolgt nach detaillierten Bestimmungen der Satzung, die in Kürze veröffentlicht wird.

Die Verwaltung in Kandel, so hatte Bürgermeister Volker Poß bei der Einwohnerversammlung angekündigt, helfe gerne bei der Interpretation der Bestimmungen und erkläre auf Wunsch jedem Eigentümer, was er zu erwarten habe. Zuständiger Sachbearbeiter ist Andreas Baron, der auch bei der Sitzung am Mittwoch nochmals für Fragen zur Verfügung stand. Wie hoch die Belastung ausfällt, ist allerdings vor allem davon abhängig, welche Projekte der Ortsgemeinderat beschließt. Die Gemeinde selbst ist hierbei immer gehalten, ihre eigene Finanzkraft zu beurteilen, denn sie ist bei allen Ausbaumaßnahmen mit im Finanzierungs-Boot.