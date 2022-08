Er hat noch einmal versucht, die Frau zu täuschen: Ein Unbekannter hatte sich am Dienstag via Nachrichtendienst Whats App als Sohn einer 61-jährigen Frau ausgegeben und um Geld gebeten. Die Frau hatte daraufhin 3000 Euro überwiesen. Am Mittwoch meldete sich der Betrüger laut Polizei erneut und forderte den gleichen Betrag wie am Vortag, da die Überweisung angeblich fehlgeschlagen war. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei, die in d em Fall ermittelt.