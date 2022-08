Zu einem Betrug über den Messenger-Dienst WhatsApp kam es am Dienstmittag in Germersheim. Laut Polizei erhielt eine 61-Jährige eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn, in welcher er seine „Mutter“ um Geld bat. Die Frau veranlasste daraufhin eine Überweisung in Höhe von 3000 Euro. Erst als die Geschädigte mit ihrem richtigen Sohn sprach, erkannte sie den Betrug und erstattete eine Anzeige. Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.