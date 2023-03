Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Teilweise leere Regale, Lieferengpässe, steigende Preise. Man fühlt sich an die Zeit zu Beginn der Pandemie erinnert. Nur dass in den Baumarktregalen nicht Nudeln, Hefe, Mehl und Klopapier fehlen.

Profis und Selbermacher haben es zunehmend schwer, die von ihnen benötigten Baustoffe zu bekommen. So manches Regal ist leer und wird sich so schnell auch nicht mehr füllen, zumindest nicht so