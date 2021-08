Die Laborwerte im Lingenfelder Trinkwasser sind rückläufig, die Probe-Entnahmen werden fortgesetzt. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Germersheim hat am Dienstag die Ergebnisse der aktuellsten Probeentnahmen vorgestellt und über rückläufige Messungen informiert. An lediglich vier Messpunkten wurden noch ein bis zwei coliforme Keime festgestellt. Auch in den kommenden Tagen wird das Gesundheitsamt weitere Proben entnehmen und erst dann von seiner Empfehlung, Wasser abzukochen, absehen, wenn der Grenzwert von null Keimen wieder erreicht ist. Dazu Landrat Fritz Brechtel (CDU): „Um ein hohes Maß an Sicherheit für die Bevölkerung zu erhalten, empfehlen wir, Trinkwasser, das für Menschen mit schweren Vorerkrankungen oder für Kleinstkinder bestimmt ist, auch weiterhin noch abzukochen.“

In sieben Gemeinden im Kreis Germersheim war das Trinkwasser seit vergangener Woche mit sogenannten coliformen Bakterien verschmutzt. Deshalb hatte das Gesundheitsamt empfohlen, das Wasser vor der Verwendung für den Konsum abzukochen. Die Ursache für die Verschmutzung war ein paar Tage später gefunden und beseitig worden.