[Aktualisiert 11 Uhr] Rund 35.000 Quadratmeter Felder haben am Sonntag zwischen Rülzheim und Herxheimweyher in der Südpfalz gebrannt. Starke Rauchentwicklung machte zeitweise die Vollsperrung einer Landstraße nötig, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehren von Rülzheim, Bellheim, Jockgrim, Herxheim und Kandel löschten die Flammen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 4000 Euro. Die Felder waren teils schon abgeerntet, teils hatte noch Weizen auf ihnen gestanden. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 14 Uhr war das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Rülzheim gelöscht, die zuvor noch kleinere Brandherde nachgelöscht hatte. Landwirte haben das abgebrannte Getreide untergepflügt, um eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Felder zu verhindern. Wegen des starken Rauches war auch die Straße bis gegen 14 Uhr gesperrt. Hinweise an die Polizei unter 072749580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

Die Feuerwehr Rülzheim musste bereits am Mittwochabend zu einem Flächenbrand zwischen Rülzheim und Hördt ausrücken. Im Hubenweg war ein Stoppelacker in Flammen gestanden. Nachalarmiert wurden Nachbarwehren mit Löschfahrzeugen, weil die Wasserversorgung an der Stelle unzureichend war. Auch hier halfen Landwirte, dass das Feuer nicht auf andere Felder übergriff.