CDU-Landtagskandidat Tobias Baumgärtner muss in der Verbandsgemeinde Lingenfeld auf Anweisung des Ordnungsamts Plakate mit einem Weihnachtsgruß entfernen. Darüber informierte am Mittwoch auf Anfrage Marco Beditsch vom Ordnungsamt. Die Plakate seien nur als Werbung für eine Online-Diskussionsrunde genehmigt gewesen und unzulässig mit dem Weihnachtsgruß überklebt worden, sagte Beditsch. Wie am Mittwoch in der RHEINPFALZ berichtet, hat Christian Baldauf, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, in seinem Wahlkreis ebenfalls mit einem Weihnachtsgruß geworben, was die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als (derzeit noch) unzulässige Wahlwerbung ansieht. Markus Kropfreiter (SPD), Baumgärtners Gegenkandidat im Wahlkreis 51, wies daraufhin auf dessen Weihnachtsgruß hin.

Baldauf und Baumgärtner sind nicht die einzigen CDU-Kandidaten mit Weihnachtsgrüßen. Am Ortseingang von Otterstadt stand vor einigen Tagen auf einem Acker ein Wagen mit Weihnachtsgrüßen von Landwirt Johannes Zehfuß. Der Landtagsabgeordnete stellt sich im Wahlkreis 38 zur Wiederwahl. Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen war am Mittwoch niemand dazu für Rückfragen zu erreichen.