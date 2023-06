[Aktualisierung 18 Uhr ]

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Hauptstraße Freckenfeld ist die Ortsdurchfahrt seit Dienstagmorgen gesperrt. Auch die Trinkwasserversorgung im Ort war betroffen. Seit 15 Uhr am Mittwoch ist sie jedoch provisorisch wiederhergestellt, teilte der zuständige Wasserzweckverband Bienwald mit Sitz in der Stadt Wörth mit.

Der Verkehr der Ortsdurchfahrt Freckenfeld (L546) wird von Fahrtrichtung Schaidt weiterhin über die Wattstraße in Freckenfeld (K24) und von Minfeld kommend über die Holzgasse in Minfeld (K16), jeweils über die K15 Richtung Langenberg und Richtung Schaidt, umgeleitet.

