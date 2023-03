Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die VR-Bank Kur- und Rheinpfalz verlegt ihre Schwegenheimer Filiale nach Lingenfeld zur Regionaldirektion in die Germersheimer Straße. Damit gibt es in Schwegenheim kein Geldinstitut mehr.

Wie die VR-Bank am Montag informierte, wird die Schwegenheimer Filiale in der Hauptstraße, die bereits seit Anfang Juni wegen eines Wasserschadens geschlossen ist, nicht mehr öffnen. In den vergangenen