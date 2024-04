Regina Gies-Wiegerling wurde von der Mitgliederversammlung einstimmig für weitere zwei Jahre zur Vorsitzenden des VFL Bellheim gewählt. Ihr Stellvertreter bleibt Markus Schmitt.

Laut Bericht der Vorsitzenden zählt der Verein derzeit 585 Mitglieder, darunter viele Jugendliche. In sechs Abteilungen werden sportliche Angebote unterbreitet. In ihrem Ausblick nannte sie unter anderem das Bambini-Sportfest am 26. Juni sowie die Teilnahme des Vereins am Festumzug der Gemeinde anlässlich der 1250-Jahrfeier und mit einem Verkaufsstand beim Nikolausmarkt.

Neuwahlen

Vorsitzende: Regina Gies-Wiegerling, 2. Vorsitzender: Markus Schmitt, Schatzmeister: Andreas Wölfel, Abteilungsleiter: Tischtennis: Michael Sauer, Skiabteilung: Rudolf Kadel, Damengymnastik: Jutta Ott-Sauer, Montagskicker: Achim Settelmeyer, Laufgruppe: Achim Scheurer, Leichtathletik: Noch vakant, Beisitzer: Christoph Schwab, Mathias Bühringer, Klemens Sauer, Jörg Haubold, Patrick Müller, Edith Brennenstuhl, Benno Sauer. Kassenprüfer: Heinrich Weid, Bernd Wahl.