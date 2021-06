Am Sonntagabend sorgte das Unwetter und insbesondere Sturm für mehrere Einsätze im Gebiet der Polizeiinspektion Germersheim. Insgesamt vier Bäume stürzten auf Straßen, wodurch diese teilweise vollständig gesperrt waren. Betroffen waren neben der B35 bei Germersheim-Nord und -Mitte, die K6 bei Kuhardt und die Josef-Probst-Straße in Germersheim, teilt die Polizei am Montag mit. Unterstützt wurd die Polizei von der Straßenmeisterei. Tatkräftige Unterstützung bekamen die Einsatzkräfte außerdem von einem Landwirt, der kurzerhand mit seinem Frontlader einen Baum von der Straße schob. Auch in den kommenden Tagen sind Unwetter gemeldet. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, vorsichtig und vorausschauend zu fahren.