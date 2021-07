Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro meldet die Polizei als Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in Wiesental ereignete. Ein 47-jähriger Autofahrer war mit seinem BMW gegen 18.30 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Schulstraße unterwegs. An der Einmündung zur Philippsburger Straße missachtete er die Vorfahrt einer 19-jährigen Porsche-Fahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Durch das Auslösen des Airbags zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.