Die A65 ist in Höhe der Abfahrt Kandel-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe zur Zeit voll gesperrt. Der Grund ist ein Unfall, der sich kurz nach 17 Uhr ereignete. Eines der beteiligten Fahrzeuge, ein Kleinbus, ist umgekippt, so die Polizei. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.