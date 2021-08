„See You - Festival am See“ heißt eine Veranstaltung des Tanzsportclubs Royal (TSC), die an drei Tagen am kommenden Wochenende am Strandbad stattfindet.

Veranstalter ist die Ortsgemeinde, weil Ortsbürgermeister Reiner Hör sich zum Abschluss der Badesaison ein Event im Freien unter Coronabedingungen als Pilotprojekt gewünscht hatte. Verantwortlich für das Programm ist Ina Weckbart-Dudenhöffer mit dem Trainer- und Sportteam des TSC. Die Aufführungen finden am Freitag, 3., Samstag, 4. und Sonntag, 5. September, jeweils um 18.30 Uhr, auf dem Freigelände des Strandbads mit einem Showprogramm und Live-Musik statt. Zusätzlich ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein Kinder- und Familientag geplant. Der Kartenvorverkauf ist bereits im Juli gelaufen, Karten gibt es nur noch begrenzt für den Sonntagabend.

„See You - Festival am See“, Tanzsportclub Royal, Freitag, 3., Samstag, 4. und Sonntag, 5. September, jeweils um 18.30 Uhr, Freigelände des Strandbads. Sonntag Kinder- und Familientag, 10 bis 17 Uhr. Ob es noch Karten gibt, unter www.karten@tsc-royal.de