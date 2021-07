Der Landkreis hat trotz der angespannten regionalen Hochwasserlage entlang des Rheins ein 2017 angeschafftes und dem Technischen Hilfswerk (THW) überlassenes Amphibienfahrzeug, zum Einsatz in das Katastrophenschutzgebiet im Norden von Rheinland-Pfalz entsendet. Ein Team des THW habe die Hilfskräfte in Kordel bei Trier mit dem Fahrzeug bereits unterstützt, teilt Landrat Fritz Brechtel (CDU) in einer Pressemitteilung mit.

Wie lange Uwe Keller, Ortsbeauftragter des THW Germersheim, mit seinem Team und dem Fahrzeug noch vor Ort sein wird, hängt davon ab, wie sich die Lage weiter entwickele. Doch schon jetzt hat sich die Anfahrt gelohnt, berichtet Keller: „Wir konnten in den letzten Stunden mehr als 30 Personen evakuieren, haben Feuerwehrleute mit ihrem Material zu Brandherd verbracht und auch bei der Bergung von Tier und anderen Gütern unterstützt.“

Als das Amphibienfahrzeug im Dezember 2017 in Dienst gestellt wurde, hatten die Verantwortlichen noch Szenarien vor Augen, die den Schutz der Bevölkerung entlang des Rheins und auch grenzüberschreitend bis ins Elsass gewährleisten sollte. Aus diesem Grund wurde das etwa mehrere Hunderttausend Euro teure Fahrzeug auch durch EU-Fördermittel finanziert. Jetzt bewahrheitet sich, was seinerzeit als Argument für Anschaffung auf dem Papier stand: „Das Fahrzeug eignet sich überall dort, wo bei Überschwemmungen Mehrzweckboote, Pontons, schwimmende Arbeitsplattformen oder auch Lkw Schwierigkeiten haben, durchzukommen.“