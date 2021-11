Für Corona-Tests im Rülzheimer Testzentrum in der Dampfnudel kann man sich ab sofort auch online anmelden. Nach dem Ausfüllen der Daten bekommt man einen QR-Code, mit dem die Wartezeit massiv verkürzt wird, da dieser nur noch gescannt werden muss. Auch das Testergebnis kommt direkt per Mail und auf Wunsch in die Corona-Warn- und in die Luca-App.“ Weitere Infos und Anmeldung unter www.testzentrum-ruelzheim.de.