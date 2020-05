„Tanz in den Mai“ anno 1966: Wer den „Wonnemonat“ Mai nicht zuhause auf der Couch begrüßen wollte, hatte in Germersheim die Wahl zwischen einer Reihe von Tanzveranstaltungen: beispielsweise im „Club le Touquet“ an Deroy, zu den Klängen einer Studentenband. Oder, gediegener beim Maitanz im „Café Müller“ gegenüber der Post am 30. April und am 1. Mai. In der Stadthalle tanzte die Sängergemeinschaft in den Mai, während die Diskothek „Whisky á go go“ in der Hauptstraße am 1. Mai zur „Party“ mit einer Heidelberger „Show-Kapelle“ einlud. Und selbst die Angehörigen der katholischen Pfarrgemeinde wagten nachmittags im Pfarrheim ein Tänzchen.