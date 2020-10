Gegen 21 Uhr am Donnerstagabend wurde die Aral-Tankstelle in der Zeiskamer Straße von zwei bewaffneten und maskierten Männern überfallen. „Die Täter kamen herein und zwangen uns hinter dem Kassenbereich auf den Boden“, sagte Michael Klein, Inhaber der Tankstelle. Dann sei von den Bewaffneten die Kasseneinnahme herausgenommen und Zigaretten entwendet worden. Geflüchtet seien sie zu Fuß in Richtung Schwimmbad. Ob irgendwo ein Auto gewartet habe, sei ihm nicht bekannt. „Alles ging sehr schnell.“ Entwendet wurde ein vierstelliger Betrag. Seinen Angaben zufolge waren die Täter zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, einer habe einen rot-schwarzen Schal gehabt. Schal und Tuch seien von unten über die Nase hochgezogen gewesen , „wie es inzwischen viele machen“, sagte Klein. Die Täter hätten einen ausländischen Akzent gehabt. Die Polizei war infolge des Überfalls mit Hubschraubern und Hundeführer im Einsatz.

Dritter Überfall auf Tankstellen

Dies ist nun der dritte Tankstellenüberfall binnen eines Jahres im nördlichen Landkreis Germersheim. Bisher war die Kuhardter Shell-Tankstelle Ziel von zwei maskierten und bewaffneten Tätern, zuletzt Freitag, 18. September, dieses Jahres. Gegen 20.30 Uhr hatten dort die Täter den Angestellten mit einer Pistole bedroht und nahmen die Einnahmen aus der Kasse mit. Einer der Täter zerstörte damals noch Elektrogeräte auf dem Tresen. Die Beute betrug rund 600 Euro. Im Oktober vergangenen Jahres war die Shell-Tankstelle ebenfalls Ziel bewaffneter und maskierter Räuber.

Hinweise an die Kriminalpolizei Landau unter 06341-2870 oder die Polizei in Germersheim unter 07274-9580.