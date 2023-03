Großer Streiktag am Montag im öffentlichen Nah- und Fernverkehr – keine Züge, keine S-Bahnen fahren, fast nur Schülerbusse. Der Ansturm auf die Taxiunternehmen hielt sich dennoch in Grenzen. Von mehr Nachfrage war Yusuf Yilmaz von der Taxi-Zentrale in Germersheim ausgegangen. „Aber es ist nicht so gelaufen, wie man dachte. Die Leute waren nicht überrascht, sie waren darauf vorbereitet. Viele sind mit dem eigenem Auto gefahren“, erzählt er. „Ich habe fünf zusätzliche Fahrten wegen des Streiks gehabt“, berichtet er um 15 Uhr. Taxi Müller in Germersheim hat überhaupt nichts gemerkt, das Unternehmen habe keine einzige zusätzliche Fahrt gehabt.

Taxi Max aus Maximiliansau hatte gegen 10 Uhr nur eine zusätzliche Fahrt zu melden. Am Nachmittag waren es dann streikbedingt sieben oder acht. Auch Taxi Wörth & Schaidt meldet „fünf zusätzliche Fahrten“ am Nachmittag. „Eine weitere habe ich noch an den Kollegen abgegeben, weil es bei mir zeitlich nicht passte“, sagt Inhaber Memet Kaya aus Schaidt. Das bestätigte Abdel Sami, der Inhaber von Premium-Taxi Maximiliansau. Er hatte vormittags zwei Fahrten mehr und am Nachmittag drei. „Ansonsten herrscht normaler Betrieb“, meinte er.

Das Kandeler Taxi von Maria Plewa hatte morgens eine zusätzliche Anfrage wegen einer Beförderung nach Karlsruhe. „Aber ich bin heute total ausgebucht, ich kann gar keine zusätzlichen Fahrten annehmen“, sagte sie. Ihr Kandeler Kollege Hans Oßwald hatte am Vormittag zwei wohl streikbedingte Anrufe für Fahrten, danach war auch bei ihm keine Nachfrage mehr.