Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) des Deutschen Bundestages gibt Schülerinnen und Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, für ein Jahr in einer Gastfamilie in den USA zu leben, das Land und die Kultur kennenzulernen. Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart weist auf den Bewerbungsstart für das Austauschprogramm 2025/2026 hin. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, die zum Stichtag 1. Juli 2025 zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, sowie junge Berufstätige, die am 1. Juli 2025 höchstens 24 Jahre alt sind und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Alle Informationen zum Programm und Zugang zur Bewerbungsplattform unter: https://www.bundestag.de/ppp.