Mehr als 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, beteiligten sich in der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen an der Aktion „Dreikönigssingen“, der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder, die unter dem Motto stand: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit!“ und überbrachten den Segen Gottes in die Häuser der sechs zur Pfarrei gehörenden Gemeinden. So waren die Sternsinger an den Aktionstagen in Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim, Lustadt, Weingarten und Zeiskam unterwegs und überbrachten den rund 2600 Haushalten mit Gebeten und Liedern den weihnachtlichen Friedensgruß mit dem Segenswunsch „Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus“. Gleichzeitig sammelten sie Geld für notleidende Kinder auf der ganzen Welt.

Stand heute, wurden durch die Sternsinger in den Gemeinden der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen, die beachtliche Summe von insgesamt rund 21.800 Euro gesammelt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Bellheim: 6817 Euro, Knittelsheim: 2116 Euro, Lustadt: 1860 Euro, Ottersheim: 5581, Euro, Weingarten: 2251 Euro, Zeiskam: 3175 Euro.

Wer im Nachhinein noch die Sternsingeraktion zugunsten von Kindern in Not unterstützen möchte kann seine Spende auf das Konto der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen: Iban: DE85 5485 0010 0021 0203 75 bei der Sparkasse Südpfalz, mit dem Verwendungszweck „Sternsingeraktion 2023“ überweisen.