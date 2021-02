DB Netz plant laut Bündnis 90/Die Grünen kurzfristig Stellwerke im Land auf digitale Technik umzustellen. Die alte Technik des Stellwerks in Wörth soll dabei ohne die vorgesehenen Verbesserungen bei den Gleisanlagen realisiert werden.

Um zukünftig zusätzliche Züge, insbesondere in der Hauptverkehrszeit, auf der Strecke fahren zu lassen, seien zusätzliche Weichen und Schienenverbindungen notwendig. Sonst drohe der Bahnhof Wörth zum Flaschenhals zu werden. Das kritisieren die beiden Direktkandidaten der Grünen, Lea Heidbreder und Pascal Endres, sowie der Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner (Grüne).

„Ein 1:1-Ersatz der Signaltechnik am Bahnhof in Wörth würde den Ausbau des ÖPNVs in der Südpfalz auf Jahre hin blockieren. Für ein attraktives Angebot ist jedoch eine deutliche Erhöhung der Leistungsfähigkeit dringend notwendig“, so Lindner.

Heidbreder ergänzt: „Damit mehr Menschen in der Region den ÖPNV nutzen, braucht es aber eine Angebotsoffensive. Um über den Status quo hinaus zu kommen, braucht es nicht nur neue Signaltechnik, sondern auch ergänzende Gleise und Weichen.“ Die Südpfälzer Grünen haben in ihrem Mobilitätspapier bereits im Sommer eine durchschnittliche Verdopplung des Angebots zwischen der Südpfalz und Baden vorgeschlagen.

„Ein digitales Stellwerk mag zwar zuverlässiger sein, bleibt aber ein Engpass, wenn die Kapazität im Bahnhof nicht erhöht wird“, kommentiert Endres. Die Grünen in der Südpfalz würden sich bei DB Netz für einen raschen Ausbau der Schiene im und um den Bahnhof Wörth einsetzen, damit Verbesserungen im Bahnverkehr realisiert werden können.