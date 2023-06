Ein seltenes Wetterphänomen sorgte am Sonntagnachmittag in Rheinsheim für umherfliegende Dachziegel. Gegen 14 Uhr beobachteten Anwohner eine kleine Windhose, die sich plötzlich aus dem wolkenlosen, blauen Sommerhimmel entwickelte. Wenige Sekunden lang wehte ein kräftiger Wind, von einem Wohnhaus wurden mehrere Ziegel vom Dach geweht und knallten auf die Straße. Dann war das Naturschauspiel genau so schnell verschwunden, wie es sich entwickelt hatte. Die örtliche Feuerwehr brachte auf dem Dach kurzerhand Ersatzziegel des Nachbarn an. Verletzt wurde durch die herabfallenden Dachziegel niemand.

Bei dem Mini-Orkan handelte es sich offenbar um einen ,,Staubteufel“. Staubteufel sind sogenannte „Kleintromben“, kleine schnell rotierende Luftwirbel, welche vom Erdboden bis in eine Höhe von einigen Metern in den Himmel aufsteigen können. Innerhalb des Wirbels werden Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 100 Stundenkilometern erreicht. Staubteufel bilden sich meist an heißen Sommertagen, wenn sich die bodennahe Luft stark aufheizt. Dann lösen sich immer wieder Blasen heißer Luft vom Erdboden, die rasch aufsteigen. Für uns sichtbar wird dieser als „Thermik“ bezeichnete Vorgang beispielsweise durch die Bildung von kleinen Quellwolken am Himmel. Wenn nun die Luft am Boden bereits eine Verwirbelung aufweist, zum Beispiel hervorgerufen durch Häuser oder Bäume, transportiert die aufsteigende Luftblase diese Rotation in die Höhe.