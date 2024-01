Die Bevölkerungszahl der Verbandsgemeinde (VG) ist im vergangenem Jahr um 99 gestiegen. Am 31.12.2022 betrug sie 18170 Einwohner, während es im vergangenem Jahr 18269 waren. Jockgrim ist die größte Gemeinde mit 8227 Einwohnern und Einwohnerinnen, gefolgt von Rheinzabern (5350), Hatzenbühl (3073) und Neupotz (2055). In Jockgrim kommen die meisten Menschen mit einem ausländischen Pass aus der Türkei (217), Polen (125) und der Russischen Föderation (90). In Rheinzabern leben die meisten Polen (81), Türken (69) und Rumänen (61). In Hatzenbühl stammen die meisten Menschen einer anderen Nation aus Rumänien (78), Polen (56), Ungarn (23) und Syrien (23). In Neupotz wohnen die meisten Rumänen (67), Polen (38), Franzosen (17) und Ukrainer (17). Der Altersdurchschnitt der VG liegt zwischen 50 bis 59 Jahren. 24 Prozent der Bürger und Bürgerinnen sind verheiratet. Die meisten Menschen sind römische-katholisch (7369). Weiter gehören zur den Hugenotten/Mormonen/Joh. Kirche (711), griechisch-orthodox (73), russisch-orthodox (59).