Die Temperaturen steigen, die Lust auf kalte Leckereien auch. Die Eisdielen in der Region bieten auch in dieser Saison wieder neue Geschmackssorten. Ein Überblick.

Eine Eissorte mit Salzbrezel-Geschmack für Erwachsene und die Sorte „Trolls“ für Kinder sind dieses Jahr neu in die Kühltheke vom Eiscafé Barbarossa in Hagenbach eingezogen. Laut Besitzer Kujtim Metaj kommen beide neuen Sorten „sehr gut“ bei der Kundschaft an. Auch Kreatives wir die Sorte „Bärenstreusel“ – angelehnt an die Streusel eines Apfelkuchens, aber mit Waldbeerengeschmack –, Dino- und Paw-Patrol-Eis gibt es im Sortiment. „Eine Kugel zum mitnehmen kostet bei uns 1,50 Euro. Wir haben den Preis nicht geändert“, sagt Metaj. Er berichtet davon, dass es bereits am zweiten Aprilwochenende, das mit sehr warmen Temperaturen überraschte, viele Besucher in der Eisdiele gab. Damit rechnen er und sein Team nun auch weiterhin. Und damit die Gäste, die Eis oder selbst gemachte Waffeln vor Ort verspeisen möchten, es auch gemütlich haben, wurde an der Terrasse etwas umgebaut: Eine Pergola schützt nun vor Wind und auch vor leichtem Regen, wie der Eisdielenbesitzer sagt.

Eisdieleninhaber hoffen auf gute Saison

Zwischen 30 und 35 verschiedene Sorten Eis gibt es im Eiscafé Capri in Wörth, regelmäßig wird das Angebot gewechselt. Neu dazu gekommen ist laut Inhaber Michal Lisiecki die Sorte „Amadeus“, die an den Geschmack von Mozartkugeln angelehnt ist. Bald noch wird ein Eis mit Waldbeer-Geschmack angeboten. Lisiecki startet zuversichtlich in die Saison, immerhin ist die Baustelle in der Ottstraße direkt vor seinem Eiscafé nach zwei Jahren nun endlich beendet. „Es ist jetzt so schön und die Leute sind am letzten Wochenende schon sehr gerne gekommen“, sagt der Capri-Chef. Eine Kugel kostet in diesen Jahr 1,50 Euro - „drinnen wie draußen“, wie der Chef betont und ist damit zehn Cent teurer als in der letzten Saison.

Genauso viel kostet eine Kugel Eis im Eiscafé Cortina Rülzheim und bei Taberna Eis in Hördt, wie die Inhaberin Ecaterina Iuras sagt. Neue Sorten sind einige in Planungen: So ein Kung-Fu-Panda-Eis, das an den gleichnamigen Kinderfilm angelehnt ist und bei dem es sich um ein marmoriertes Milcheis unter anderem mit Nüssen und Zitrone handelt. Auch Eis mit Kinder-Bueno oder Zitrone mit Baiser sowie die Geschmacksrichtung „Sacher-Torte“ nennt die Eisdielen-Chefin. „Es war schon viel los in den letzten Tagen“, bilanziert Iuras.

Veganes Eis ist nachgefragt

„Dieses Jahr haben wir ein besonders leckeres Granatapfel-Eis ins Sortiment aufgenommen. Mit Granatapfelsaft aus Italien. Ebenfalls neu im Sortiment haben wir ein Eis aus Datteln. Dieses ist sehr cremig und ohne eine weitere Zugabe von Zucker hergestellt. Das heißt, das Eis hat ausschließlich die Süße der Datteln“, wirbt Elio D’Andrea, der die Eisdiele „Elio Eis“ in Germersheim betreibt, für die neuen Eiskreationen in seiner Theke.

Rund 100 Geschmacksrichtungen gibt es. Einige darunter sind laut D’Andrea für Menschen geeignet, die auf Zucker achten müssen oder wollen und werden ohne Zuckerzusatz hergestellt. „Die Top-Sorten bleiben allerdings immer noch die Klassiker wie Schokolade, Joghurt, Erdbeere, Mango oder auch Cookies. Bei uns sehr beliebt ist ebenfalls Haselnuss“, so der Eisdielen-Chef. Immer beliebter werden vegane Sorten, von denen es neben den rund 20 Fruchteissorten, die ohne tierische Produkte hergestellt werden, auch Vanille, Schoko oder Haselnuss gibt. Auch in Germersheim kostet eine Kugel 1,50 Euro. Seit drei Jahren habe man laut D’Andrea den Preis nicht erhöht.