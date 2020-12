Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Thomas Gebhart (CDU) vertritt am Mittwoch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Bundeskabinett. Das teilte Gebharts Büro am Mittwochmorgen mit.

Gebhart wird unter anderem einen Bericht zur Impfstoffbeschaffung gegen Covid-19 geben. Der Südpfälzer rechnet damit, dass um den Jahreswechsel herum eine erste Entscheidung über die Zulassung eines Impfstoffes auf europäischer Ebene getroffen werden wird.

„Es werden sicherlich nicht sofort so viele Mengen an Impfstoffen zur Verfügung stehen, dass sich alle, die wollen, gleichzeitig impfen lassen können“, heißt es in der Mitteilung. Hier werde es eine Priorisierung geben müssen. Der Bund beschafft die Impfstoffe, während die Länder für die Einrichtung der Impfzentren zuständig sind. Diese sollen ab 15. Dezember einsatzbereit sein.