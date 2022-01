(Aktualisiert: 15.45 Uhr) Seit etwa 15 Uhr fahren die Bahnen wieder auf den vorgesehenen Wegen durch die Karlsruher Innenstadt. Laut Verkehrsbetrieben war es eine Weichenstörung, die am Mittwochvormittag eine Straßenbahn entgleisen ließ. Infolgedessen kam es zu Behinderungen und größeren Umleitungen im Straßen- und Stadtbahnverkehr, die auch Auswirkungen auf den Kreis Germersheim hatten. Betroffen waren unter anderem die aus Wörth kommende S5 sowie die aus Richtung Germersheim kommende S51. Weitere betroffene Stadtbahnlinien: S1, S11 und S2; betroffene Straßenbahnlinien: 1, 2, 3 und 4. Die Straßenbahn in Richtung Zentrum war beim Mühlburger Tor entgleist. Dort befinden sich Abzweigungen in den Stadtbahntunnel und zur oberirdischen Strecke Richtung Europaplatz.