In den Zwischenlagern für schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Philippsburg und Neckarwestheim ist vergangene Woche jeweils ein Messgerät zur Überwachung der Raumluft ausgefallen. Eine Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umgebung könne ausgeschlossen werden, teilt die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) mit. Das Umweltministerium in Stuttgart sei informiert.

Die zentralen Störmeldeanlagen haben auf Grund eines Sensorausfalls die Abschaltung der Lüftungsanlagen in den Zwischenlagern ausgelöst. Zugleich wurde, wie vorgesehen, der Gebäudeabschluss hergestellt, so dass kein Luftaustausch mit der Umgebung stattgefunden habe. Da in den Zwischenlagern ausschließlich mit verpackten schwach- und mittelradioaktiven Stoffen umgegangen wird, gibt es in der Raumluft keine radioaktiven Stoffe, die an die Umgebung abgegeben werden könnten. rhp