Dass auch analoge Spiele noch viele Fans haben, zeigte sich am Samstag beim Spielenachmittag im Knittelsheimer Gemeindehaus. „Ein voller Erfolg“, freute sich Organisatorin Martina Faath.

Rund 80 Besucher sind gekommen, überwiegend aus Knittelsheim, die eine große Auswahl an Spielen vorfanden, rund 50, so Faath. Schön sei gewesen, dass viele Familien gekommen seien, mit großen und kleinen Kindern sowie Vätern. „Obwohl der Samstag doch eigentlich ein Schafftag ist.“ Neben Brettspielen, die am Tisch gespielt wurden, gab es aber auch Aktivspiele, die auf dem Boden ausgebreitet und dort gespielt wurden. Hierbei seien „Twister“ und „Monsterjäger“ die Renner gewesen. Oft, eigentlich den ganzen Tag, sei am Schachtisch gespielt worden, sagte Faath. Mit jeweils rund 30 Besuchern seien auch die beiden Vorstellungen eines Zauberers voll gewesen.

Was Faath besonders freut: Viele Besucher des von der Gemeindebücherei und vom Förderverein Kinder und Jugend ausgerichteten Spielenachmittags sind bis zum Schluss geblieben, als im Gemeindehaus 15 von der Sparkasse gesponserte Spiele verlost wurden.

Angesichts des großen Erfolgs sei spontan am Samstagabend noch beschlossen worden, dass aus dem Spielenachmittag eine Dauereinrichtung werden soll. Im Spätjahr soll der Nächste stattfinden.