[Aktualisierung 15 Uhr] Die Bienwald-B9 ist wieder frei, der Grenzübergang nach Frankreich auch für Lastwagen wieder offen. Der Stau auf der A65 hat sich ebenfalls aufgelöst.

Hintergrund für die Verkehrsbehinderungen war das Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen, das seit Mitternacht im französischen Départment Bas-Rhin, im nördlichen Elsass galt. Ursprünglich hätte es bis 8 Uhr dauern sollte, war aber im Lauf des Vormittags schon zweimal verlängert worden. Letztendlich dauerte es bis 14 Uhr.

Der Rückstau an Lastwagen reichte schließlich bis zum Bereich Langenberg/Kandel-Süd/Auffahrt A65. Das hat auch Auswirkungen auf die A65 in Fahrrichtung Karlsruhe, dort gab es auch in beiden Fahrtrichtungen lange Staus.

Die Polizei Wörth teilte mit, dass die Fahrer von Personenwagen informiert worden seien, dass sie die anderen Grenzübergänge nach Frankreich problemlos nutzen können. Alles zum Extremwetter in der Pfalz lesen Sie im Liveblog.