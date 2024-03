Bei der Nominierungskonferenz haben die Sozialdemokraten aus dem Landkreis Germersheim zu 97,2 Prozent Ziya Yüksel zu ihrem Kandidaten für das Amt des Landrats gewählt.

Sowohl Generalsekretär Marc Ruland als auch Alexander Schweitzer (Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung) hoben das langjährige politische Engagement und die große Bereitschaft von Yüksel hervor, Verantwortung zu übernehmen. Das stelle er schon viele Jahre unter Beweis. Sei es in seiner Arbeit in den Bereichen Migration und Integration auf Landes- und Kreisebene oder in seinem Engagement als Gewerkschafter und Vertrauensmann in der Arbeitnehmervertretung, so Markus Kropfreiter, Landtagsabgeordneter der SPD.

Yüksel habe eine konkrete Vorstellung wie er als neugewählter Landrat die Verwaltung umstrukturieren, die Demokratie beleben und die Kommunen durch eine Senkung der Kreisumlage entlasten möchte.