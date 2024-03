Der SPD-Ortsverein Weingarten-Freisbach hat bei seiner Wahlversammlung seine Kandidatenliste für die Ortsgemeinderatswahl am 9. Juni aufgestellt. Auf der Liste finden sich laut SPD einige neue Frauen und Männer, die sich in den nächsten Gemeinderat einbringen wollen. Das Motto laute „Wir leben Weingarten“. Viele Bewerbende seien ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen in Weingarten engagiert und wollten durch ihre Kandidatur ihren Heimatort weiterentwickeln. Die alle einstimmig gewählten Kandidaten wollten mit sozialen, ökologischen und gemeinschaftlichen Themen werben.

Die Kandidaten

Susanne Faber, Jan Estelmann, Lisa Broscheit, Kurt Seibert, Alexandra Hoey, Volker Westermann, Benjamin Glump, Karl Faber, Lütfi Günes, Merten Eichert, Petra Brune, Wolfgang Bolz, Elke Bolz, Andreas Scholl, Marco Scholl, Markus Gadinger.