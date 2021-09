Markus Jäger-Hott wurde von der Mitgliederversammlung des SPD-Gemeindeverbandes zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der bis dahin amtierende Vorsitzende Hellmuth Várnay trat nicht mehr zur Wahl an und legte nach über 30 Jahren den Vorsitz nun in jüngere Hände. Er könne auf ereignisreiche Jahre zurückblicken, so Várnay, und dankte dabei den Vorstandsmitgliedern und Beisitzern für die tatkräftige Unterstützung. Er wisse die Führung des Gemeindeverbandes in guten Händen und wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg. Gleichzeitig sagte er zu, dem neu gewählten Vorsitzenden auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Vorstandswahlen erbrachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender: Markus Jäger-Hott (Kandel), stellvertretende Vorsitzende: Monique Dinies (Kandel). 7 Beisitzer: Armin Reinemuth (Kandel), Jürgen Hust (Steinweiler), Fritz Scheidt (Freckenfeld), Jörn Stelzner (Winden), Clemens Nagel (Minfeld), Volker Poß (Kandel), Sybille Rauch-Toussaint (Vollmersweiler), Schatzmeisterin: Barbara Hanß (Kandel), Revisoren: Heinz Blankart (Kandel) und Gerlinde Jetter-Wüst (Freckenfeld).