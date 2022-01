Wegen einer Signalstörung zwischen Wilferdingen und Wörth kommt es auf den Stadtbahnlinien S5, S51, S52 und S6 in beiden Richtungen zu Verspätungen und Zugausfällen. Das teilte die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) am frühen Montagabend mit. Die Züge der Linie S5 verkehren demnach zwischen Karlsruhe-Knielingen Rheinbergstraße und Wörth Badepark nur stündlich; Abfahrt in Knielingen Rheinbergstraße jeweils zur Minute 37, Abfahrt in Wörth Badepark jeweils zur Minute 05. Aufgrund des Rückstaus von beiden Seiten der Rheinbrücke verkehren die Linien S51 und S52 verspätet, so die AVG.